ВСУ на Бахмутовском направлении отбросили оккупантов на 1,5 километра, - Череватый

Вооруженные силы Украины на Бахмутовском направлении в результате контрнаступательных действий во время оборонительной операции отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 километра.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Можно сказать, что наша оборонительная операция продолжает быть успешной и достигает одной главных своих целей - это стачивание боевых возможностей РФ. Кроме боевых потерь, у российских военных падает морально-психологическое состояние, появляются элементы паники", - рассказал он.

По словам Череватого, у российских военных под Бахмутом признаки истощения.

"Первым маркером этого истощения являются почти ежедневные истерические заявления (основателя ЧВК "Вангера" Евгения, - ред.) Пригожина. Бахмут остается эпицентром боевых действий. За эти сутки состоялось 40 боестолкновений там. В результате которых 199 оккупантов было уничтожено 244 получили ранения, 15 попали в плен", - сообщил спикер.

При этом он добавил, что также было уничтожено: три танка, БМП, три пушки МСТА Б и пять полевых складов с боеприпасами.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

К тому же в ISW отмечали, что в ходе локальных контратак у Бахмута украинские военные могли прорвать некоторые рубежи россиян.

Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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