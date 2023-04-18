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ВСУ о Бахмуте: бои продолжаются, врага не пускают на Часов Яр и Константиновку

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Бахмут, Вторник 18 апреля 2023 14:01
ВСУ о Бахмуте: бои продолжаются, врага не пускают на Часов Яр и Константиновку Фото: бои за Бахмут продолжаются, врага не пускают на Часов Яр и Константиновку (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Уличные бои за Бахмут Донецкой области продолжаются. ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвинуться в сторону Часового Яра и Константиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сухопутных войск ВСУ.

Отмечено, что, несмотря на лживые заявления масс-медиа оккупантов об "окружении и завоевании Бахмута", украинские силы безопасности и обороны продолжают сражаться за город.

"Продолжаются кровавые уличные бои. Защитники 93-й бригады Холодный Яр совместно с другими подразделениями наносят максимальный ущерб врагу и не пропускают оккупационные войска дальше в сторону Часового Яра и Константиновки", - говорится в сообщении.

Напомним, утром командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что россияне усиливают обстрелы на Бахмутском направлении.

Добавим, украинские пограничники показали уличные бои в Бахмуте и заявили, что враг меняет свою тактику.

При этом ранее ССО показали, как украинские снайперы уничтожают оккупантов в Бахмуте.

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