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ВСУ атаковали позиции вражеских ЗРК, а оккупанты несут потери под Лисичанском, - Генштаб

Фото: ВСУ атаковали позиции вражеских ЗРК (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные нанесли три удара по позициям вражеских ЗРК. В то же время оккупанты несут значительные потери в Луганской области, а именно под Лисичанском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес ракетный удар по Харькову и совершил около 10 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Есть угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Басовка и Петрушевка на Сумщине и Стрелке, Зеленом, Амбарном и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Имеются пострадавшие среди мирных граждан.

По имеющейся информации, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области так называемая прокуратура оккупационных властей с 9 января текущего года начала работу по так называемой "национализации" местных предприятий.

Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области, только за первую неделю этого года, доставили до 300 оккупантов.

Наша авиация нанесла 17 ударов по районам захватчиков и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления и 1 район сосредоточения живой силы оккупантов.

Напомним, что украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 700 тысяч убитыми.

Ранее украинские военные нанесли ряд ударов по районам скопления российских солдат, а также уничтожили склад, где хранилось топливо.

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