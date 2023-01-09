Украинские военные ликвидировали почти 600 оккупантов. Генштаб обновил потери России
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 700 тысяч убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 111 760 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 3080 (+11) ед.,
- боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед.,
- артиллерийских систем - 2069 (+4) ед.,
- РСЗО - 434 (+3) ед.,
- средств ПВО - 217 (+0) ед.,
- самолетов - 285 (+0) ед.,
- вертолетов - 275 (+3) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1856 (+7) ед.,
- крылатых ракет – 723 (+0) ед.,
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед.,
- специальной техники - 183 (+0) ед.
Напомним, по данным Генштаба, за сутки, 8 января, украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также склад горюче-смазочных материалов.
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