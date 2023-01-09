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Украинские военные ликвидировали почти 600 оккупантов. Генштаб обновил потери России

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Понедельник 09 января 2023 08:08
Украинские военные ликвидировали почти 600 оккупантов. Генштаб обновил потери России Фото: украинские военные ликвидировали почти 600 оккупантов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 700 тысяч убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 111 760 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3080 (+11) ед.,
  • боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед.,
  • артиллерийских систем - 2069 (+4) ед.,
  • РСЗО - 434 (+3) ед.,
  • средств ПВО - 217 (+0) ед.,
  • самолетов - 285 (+0) ед.,
  • вертолетов - 275 (+3) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1856 (+7) ед.,
  • крылатых ракет – 723 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед.,
  • специальной техники - 183 (+0) ед.

Украинские военные ликвидировали почти 600 оккупантов. Генштаб обновил потери России

Напомним, по данным Генштаба, за сутки, 8 января, украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также склад горюче-смазочных материалов.

Ранее из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами. Теперь трупы должны разгрузить в местные морги.

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