ВСУ атаковали почти 20 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Для поддержания наступления и восполнения потерь в живой силе противник продолжает осуществлять меры по мобилизации.

Враг не прекращает наносить ракетные и авиационные удары, совершать артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. Противник продолжает производить обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

На Северском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка Черниговской области и Покровка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник осуществил обстрелы позиций наших войск в районах 13 населенных пунктов, в частности: Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное Первое и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов позиций наших войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Парасковеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии позиций Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Угледар Донецкой области.

В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах 18 населенных пунктов, в частности: Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности: Антоновка, Веселое, Дудчаны, Милово и Золотая Балка Херсонской области и Херсон, пострадавшие среди мирных жителей.

Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными, поэтому российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, две позиции ракетных войск и артиллерии и 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков.