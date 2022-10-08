ВСУ атаковали два склада с боеприпасами и отбили все атаки на Донбассе, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В республике Беларусь до 15 октября продолжена мера по проверке войск. Также, в очередной раз, продолжили закрытие воздушного пространства в южных областях этой страны.

В других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении - Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области;

на Слобожанском направлении - Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двухлетняя;

на Краматорском направлении - Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;

на Бахмутском направлении - Верхнекаменское, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них - Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное и Мирное.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более сорока населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Орлан".

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.