ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково;

на Купянском и Лиманском направлениях - по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки;

на Херсонском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.