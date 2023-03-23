ВСУ атаковали 11 районов дислокации россиян и отразили вражеские атаки под Бахмутом, - Генштаб

Украинские бойцы нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и отразили вражеские атаки под Бахмутом в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток противник нанес 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению опрокидывания наших подразделений на другие направления. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Басовка и Волфин Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глубокое, Землянки, Комиссарово, Ольховатка, Амбарное, Бологовка, Двухлетняя, Западное, Каменка и Мел Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. В течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Северск и Колодцы Донецкой области.
В Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. Вместе с тем наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарковое, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное в Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка - Донецкой, а также Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское и Кизомис и Херсон.
По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.
Также, в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиск граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Напомним, что бойцы Сил обороны Украины отбили за прошедшие сутки на восточном участке фронта 83 атаки российских оккупантов, которые продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Российские захватчики продолжают меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины.
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