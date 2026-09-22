Разрушили телевышку и вывернули могилы: россияне сбросили на Великий Бурлук 17 КАБов

По его словам, ночной обстрел в ночь на 22 сентября стал одним из самых масштабных за последние годы. Вражеские удары продолжались непрерывно с вечера и до утра.

В результате атак повреждены жилые дома и энергосети, полностью разрушена местная телебашня. Только накануне обстрела специалистам удалось возобновить электроснабжение, которое отсутствовало в течение шести суток, однако сейчас громада снова полностью обесточена.

"Это была едва ли не самая большая атака за последние годы. Обстрел был с вечера и до утра. Повредили дома, энергосети, разрушили телебашню", - отметил Терещенко.

Гуманитарная ситуация и ежедневные удары

Сейчас в Великом Бурлуке отсутствуют мобильная связь и интернет, а газоснабжение отсутствует уже несколько лет. В поселке прекратили работу банкоматы и отделение "Новой почты". Из всей инфраструктуры продолжают функционировать только медицинская служба и одна аптека.

"FPV-дроны над Бурлуком висят по 20-30 штук в сутки. Стирают целыми улицами. Вон по улице Дорошенко прилетели шесть КАБов - так по кладбищу кости разбросаны, могилы вывернуты", - рассказал глава громады.

Оккупанты фактически уничтожают населенный пункт улица за улицей, используя для этого управляемые авиабомбы и дроны. Из-за постоянной опасности проводить какие-либо восстановительные работы невозможно.

Поселок Великий Бурлук расположен в 20 километрах от государственной границы с Россией. Интенсивность вражеских обстрелов здесь выросла несколько месяцев назад.

Несмотря на постоянные атаки, по состоянию на сентябрь 2026 года в поселке остаются около 900 жителей, а в общей сложности проживает более 2700 человек. Всех детей из Великого Бурлука раньше уже эвакуировали.