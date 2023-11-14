Разрушено 80% города. Бойцы ЛСР показали, как выглядит прифронтовой Орехов

В Орехове Запорожской области, от которого недалеко пролегает линия фронта, в результате обстрелов российских оккупантов сильно пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома. Бойцы Легиона "Свобода России" показали видео из населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "легионеров".

По оценкам военных, в Орехове от "прилетов" и от вражеских ударов уцелело только около двадцати процентов зданий и гражданских объектов.

На опубликованных бойцами кадрах показаны поврежденные жилые многоэтажки и прочие разбитые здания в Заводском районе города, следы пожаров и обстрелов.

Так сейчас выглядит Орехов (фото: t.me/legionoffreedom)

Бойцы ЛСР добавили, что в Орехов заехали по службе, и не смогли отступить от традиции показать последствия российской агрессии против Украины, от которого "российский народ будет отмываться еще не одно десятилетие".

"80% города разрушено путинским "русским миром". В каждом из этих черных окон еще два года назад жили мирные семьи", - говорится в публикации.

Линия фронта в Запорожской области проходит примерно за 8 км от Орехова по состоянию на 14 ноября (карта, скрин deepstatemap.live)

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом интервенты регулярно наносят удары по населенны пунктам региона, которые не смогли захватить и откуда были отбиты Силами обороны Украины.

Напомним, что ранее в августе россияне ударили авиабомбой по Орехову, в результате чего погиб правоохранитель и было много пострадавших. Также в результате вражеских обстрелов погибла жительница Пологовского района. Тогда же россияне нанесли удар по жилым домам в Орехове, Преображенце, Малой Токмачке и близлежащих деревнях.

Также сообщалось, что ранее в Орехове после российских обстрелов под завалами обнаружили тела двух человек.