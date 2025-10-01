Разрушенные дома, пожары и пострадавшие: все о ночном обстреле Харькова

Главное:

россияне запустили КАБы, была и угроза баллистики;

под ударом оказались Киевской и Салтовский районы города;

в городе есть разрушения частных домов, гаражей, зафиксированы пожары;

три человека пострадали.

Чем били россияне

По данным Воздушных сил, начиная с 01:57 стало известно, что существует угроза применения баллистики из Брянска. Позже добавилась угроза из Курска.

В промежутке между угрозами баллистики, военные фиксировали в направлении города движение КАБов. Именно после фиксации КАБов в городе прозвучало несколько серий взрывов.

Мэр Игорь Терехов информировал, что город был под комбинированной атакой. Однако в сообщениях о последствиях пока была информация только об авиабомбах.

Последствия обстрела

Согласно последнему сообщению Терехова, под ударом оказались Салтовский и Киевский районы города.

"В результате попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары. Также пожар на одном из городских рынков", - написал он.

Перед этим глава ОГА Олег Синегубов тоже писал, что в Салтовском районе в результате удара КАБ вспыхнул пожар.

Обновлено в 03:20

Терехов сообщил, что на территории гаражного кооператива зафиксирован сильный пожар.

Пострадавшие

Сначала мэр писал, что предварительно, в результате ударов по Киевскому району пострадали два человека. Однако сейчас известно, что количество пострадавших в городе увеличилось.

"В результате вражеских ударов КАБ по Харькову пострадали три человека. Медики оказывают всю необходимую помощь", - уточнил Синегубов в 02:58.

Обновлено 03:20

Количество пострадавших в Харькове выросло сначала до 4, а на данный момент уже до 5.