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Растущий скептицизм в США по поводу помощи Украине играет на руку Путину, - СМИ

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Среда 26 октября 2022 16:52
Растущий скептицизм в США по поводу помощи Украине играет на руку Путину, - СМИ Фото: Растущий скептицизм в США по поводу помощи Украине играет на руку Путину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Даже малейший намек на ослабление решимости США может утешить президента РФ Владимира Путина, поскольку он готовится устроить болезненную зиму украинскому населению и европейцам, зависящим от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, нет никаких признаков того, что 18-миллиардная военная помощь США, которая помогла Украине отразить давление России, сейчас находится в опасности. Но рост политической оппозиции бесконечной роли США в войне растет с обеих сторон прохода всего за две недели до промежуточных ноябрьских выборов.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, возможный следующий спикер, предупредил, что Украина не может рассчитывать на "бланшированный чек" на помощь, если Республиканская партия будет у власти в следующем году.

В Вашингтоне до сих пор существует двухпартийный консенсус по поводу помощи Украине. Но слухи о том, что жесткая линия президента США Джо Байдена по отношению к России, возможно, не всегда пользуется почти единодушной поддержкой, прозвучали в особо сложное время, когда Запад пытается дискредитировать последний раунд российской ядерной риторики - предупреждение о том, что Украина может использовать "грязную бомбу".

Как пишет CNN, комментарии президента стали напоминанием о том, что маневрирование США по помощи Украине происходит в критическом контексте, при этом сохраняется острая тревога по поводу возможной эскалации войны, которая может перерасти в прямые боевые действия между США и Россией и привести к катастрофической ситуации, а именно к полномасштабной ядерной эскалации.

Вот почему признаки ослабления политической решимости в Соединенных Штатах и некоторых союзных странах настолько значительны. Они могли бы убедить Путина, что война на истощение зимой может рано или поздно повлечь усталость на Западе и ослабит боеспособность Украины.

Напомним, что республиканцы США вряд ли будут блокировать помощь Украине, потому что хотят ее победы.

Также представитель Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что США продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов.

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