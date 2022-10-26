Растущий скептицизм в США по поводу помощи Украине играет на руку Путину, - СМИ

Даже малейший намек на ослабление решимости США может утешить президента РФ Владимира Путина, поскольку он готовится устроить болезненную зиму украинскому населению и европейцам, зависящим от российского газа.

Как сообщает издание, нет никаких признаков того, что 18-миллиардная военная помощь США, которая помогла Украине отразить давление России, сейчас находится в опасности. Но рост политической оппозиции бесконечной роли США в войне растет с обеих сторон прохода всего за две недели до промежуточных ноябрьских выборов.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, возможный следующий спикер, предупредил, что Украина не может рассчитывать на "бланшированный чек" на помощь, если Республиканская партия будет у власти в следующем году.

В Вашингтоне до сих пор существует двухпартийный консенсус по поводу помощи Украине. Но слухи о том, что жесткая линия президента США Джо Байдена по отношению к России, возможно, не всегда пользуется почти единодушной поддержкой, прозвучали в особо сложное время, когда Запад пытается дискредитировать последний раунд российской ядерной риторики - предупреждение о том, что Украина может использовать "грязную бомбу".

Как пишет CNN, комментарии президента стали напоминанием о том, что маневрирование США по помощи Украине происходит в критическом контексте, при этом сохраняется острая тревога по поводу возможной эскалации войны, которая может перерасти в прямые боевые действия между США и Россией и привести к катастрофической ситуации, а именно к полномасштабной ядерной эскалации.

Вот почему признаки ослабления политической решимости в Соединенных Штатах и некоторых союзных странах настолько значительны. Они могли бы убедить Путина, что война на истощение зимой может рано или поздно повлечь усталость на Западе и ослабит боеспособность Украины.