Рост цен в Украине замедлится: НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 14,8%. В январе НБУ ожидал инфляцию на уровне 18,7%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Пышный, с начала года инфляция снижалась быстрее, чем ожидалось, в том числе благодаря мерам НБУ по поддержанию курсовой устойчивости.
"Однако из-за влияния войны ценовое давление остается высоким, а производственные затраты - значительными, в том числе из-за сложностей с ведением деятельности и настройкой логистики в условиях войны", - сказал он.
Пышный отметил, что снижению инфляции в текущем году будет способствовать комбинированный эффект от удешевления энергоносителей на мировых рынках, сдержанный внутренний спрос, а также влияние монетарной политики НБУ.
Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 9,6% (предыдущий прогноз - 10,4%). В 2025 году инфляция составит 6,0% (предыдущий прогноз - 6,7%).
Напомним, потребительские цены потребительские цены в Украине в марте 2023 года по сравнению с мартом прошлого года выросли на 21,3%, что значительно меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (24,9%).
Отметим, в январе Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту потребительских цен к концу 2023 года до 18,7% с 20,8%.
Согласно прогнозу МВФ, инфляция в 2023 году составит 20,0%, в 2024 году 12,5%, в 2025 году 8,0%.
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