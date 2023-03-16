Рост цен в Украине замедлится: НБУ дал прогноз по инфляции на 2023 год

По его словам, инфляция в Украине в феврале снизилась до 24,9%. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал НБУ.

По его словам, этому, в частности, способствовали увеличение предложения продовольствия и топлива, быстрое возобновление энергетической системы после атак России, более слабый потребительский спрос. Рост потребительских цен в значительной степени сдерживается за счет фиксации официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Предыдущие меры НБУ, в том числе сохранение учетной ставки на уровне 25%, повышение нормативов обязательного резервирования, введение новых депозитных продуктов, а также калибровка валютных ограничений способствовали укреплению гривны в наличном сегменте рынка. Это сказалось на улучшении инфляционных и курсовых ожиданий. Положительное влияние оказало и полное прекращение эмиссионного финансирования бюджета с начала года", - сказал он.

Вместе с тем, несмотря на это, инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса - значительным. "Отдельные факторы, сдерживавшие инфляцию в течение нескольких прошлых месяцев, могут носить краткосрочный характер. Так, рост предложения продовольствия и более быстрая стабилизация рынка топлива в значительной степени обусловливались теплой зимой", - сообщил глава НБУ.

"Инфляция будет снижаться в дальнейшем, в том числе благодаря мерам Национального банка по усилению привлекательности гривневых активов и поддержанию курсовой стабильности", - сказал Пышный.