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Инфляция начала замедляться раньше ожиданий НБУ: что стало причиной

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Украина, Вторник 07 марта 2023 12:36
Инфляция начала замедляться раньше ожиданий НБУ: что стало причиной Фото: рост цен замедлился до 25% ( Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В январе 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 26% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, замедление роста цен продолжалось и в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (март 2023 года).

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за февраль, но, согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 25%.

Инфляция начала замедляться раньше ожиданий НБУ: что стало причиной

Как отмечается в обзоре, снижение общей инфляции началось раньше, чем ожидал НБУ в январе, "в частности, благодаря лучшей ситуации в энергетике и теплой зиме".

Впрочем, фундаментальное инфляционное давление, выраженное ростом базового ИПЦ, оставалось высоким, в частности из-за дальнейшего отражения больших затрат бизнеса, в том числе из-за дефицита э/э, считают в НБУ.

Инфляция начала замедляться раньше ожиданий НБУ: что стало причиной

Рост цен на продовольствие, прежде сырые продукты питания, замедлился под влиянием расширения предложения овощей борщового набора, мяса и круп. Весомыми факторами замедления продуктовой инфляции были мягкие погодные условия, эффекты от деоккупации части Херсонской области, что позволило разблокировать поставки товаров из других областей Украины, а также стабильную ситуацию на валютном рынке, отмечают в НБУ.

Инфляция начала замедляться раньше ожиданий НБУ: что стало причиной

"В то же время сдерживало замедление инфляции дальнейшее отражение больших затрат предприятий, понесенных ранее, в частности из-за дефицита электроэнергии. Из-за этого, а также из-за исчерпания запасов продукции длительного хранения высокими темпами росли цены на обработанные продукты и непродовольственные товары", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, темпы роста цен на топливо стремительно снизились в условиях достаточного предложения и более слабого спроса на него, в том числе благодаря лучшей ситуации в энергетике и теплой погоде, а также снижению мировых цен на нефть в годовом исчислении.

Инфляция начала замедляться раньше ожиданий НБУ: что стало причиной

"Благодаря меньшему давлению со стороны цен на топливо более низкими темпами дорожали транспортные услуги, а под влиянием более слабого потребительского спроса притормозило подорожание алкогольных напитков. Рост административно регулируемых цен и дальше сдерживал мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения", - говорится в обзоре.

Инфляция начала замедляться раньше ожиданий НБУ: что стало причиной

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция будет стремительно снижаться уже с весны 2023 года. Помогут жесткая монетарная политика НБУ, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса.

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