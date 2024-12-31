В НБУ пояснили скачок цен в этом году и дали прогноз по инфляции на следующий

Ускорение инфляции во второй половине 2024 года в основном объясняется неблагоприятными погодными условиями. Рост цен замедлится в середине 2025 года.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью .

Как отметил Николайчук, пока мы имеем показатель по результатам 11 месяцев: в ноябре инфляция за последние 12 месяцев ускорилась до 11,2%.

"Такое ускорение во второй половине года ожидалось нами прежде всего из-за ожидания роста цен на продовольственные товары вследствие не самых благоприятных погодных условий. Урожай многих сельскохозяйственных культур в этом году был меньше, чем в прошлом. В то же время последствия оказались даже больше наших ожиданий", - сказал он.

По его словам, к этому также добавились факторы, связанные с увеличением себестоимости производства продукции, как из-за стремительного роста заработных плат, так и из-за дополнительных расходов предприятий на обеспечение своей деятельности в условиях энерготеррора со стороны России.

"В прошлом году мы имели пятипроцентную инфляцию что совпала с целью по инфляции (5,5%, - ред.) Если в прошлом году нам достаточно повезло с погодными условиями, и у нас были рекордные урожайности по многим культурам, то в этом году, к сожалению, ситуация развернулась и по ряду сельскохозяйственных культур мы имели достаточно низкие урожаи, что отразились соответственно и на ценах соответствующей продукции", - сообщил заместитель председателя НБУ.

Прогноз НБУ на 2025 год

Как отметил Николайчук, текущий прогноз НБУ, предполагает, что инфляция достигнет своего пика весной следующего года, после чего развернется и начнется ее тренд к снижению.

"На конец следующего года мы ожидаем инфляцию на уровне около 7% и достижение своей цели 5% в 26-м году.

По его словам, такие прогнозы базируются прежде всего на ожиданиях лучшей ситуации с урожаями по сельскохозяйственным культурам.

"Мы не думаем, что второй год подряд у нас будут неблагоприятные погодные условия. Кроме того, мы ожидаем, что давление на цены со стороны себестоимости продукции, которые связаны с оплатой труда и с затратами предприятий на обеспечение энергоэффективности, они уменьшатся. И также конечно, мы закладываем в свои прогнозы и устойчивость валютного рынка и меры со стороны монетарной политики, нацеленные на то, чтобы достичь наших инфляционных целей", - добавил он.