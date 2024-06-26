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Рост цен на дизельное горючее приведет к росту неоправданных расходов военных, - эксперт

Фото: военные требуют от депутатов не допустить повышения цен на дизтопливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Рост цен на дизельное горючее ударит по армии и приведет к росту неоправданных расходов военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического эксперта, военнослужащего Кирилла Сазонова.

"Разговоры, что нужно поднять акцизы на бензин и ГП, потому что это часть евроинтеграции – ложь. Я в материале. Можно поднять через 2 года. Хотите поднять акцизы, поднимите на сжиженный газ", - сообщил Сазонов.

На дизтопливе по его словам ездят не только танки и бронемашины – а практически весь автомобильный транспорт в прифронтовой полосе.

Повышение цен на акциз

10 мая 2024 года Кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий повышение акцизов на ряд товаров. В частности, правительство предлагало установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.

Впоследствии Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона, предусматривающий значительное повышение акцизов на горючее.

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Цены на бензинДизтопливо