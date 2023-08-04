Рост цен на бензин ускорит инфляцию в Украине: прогноз НБУ

"Кроме того, это будет оказывать косвенное влияние на инфляцию из-за переноса стоимости топлива на цены других товаров и услуг, в том числе транспортных", - отмечают в НБУ.

По прогнозу НБУ, со следующего года цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному понижению мировых цен на нефть.

По данным НБУ, значительные запасы, снижение мировых цен на нефть, усиление конкуренции на розничном рынке и высокая база сравнения обусловили падение цены на топливо (на 20,3% в июне).

Повышение налогов и рост цен на бензин

Напомним, с 1 июля 2023 года в Украину вернули довоенные налоги на горючее. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

За июль сети АЗС подняли цены на бензин примерно на 4 гривны. В начале августа рост цен ускорился: бензин и дизель подорожали еще на 1,5 гривен до 50 гривен на бензин и 49 гривен на дизельное топливо.

НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.