Рост тарифа на железнодорожные перевозки усугубит кризис в экономике, - УСПП

Повышение тарифа на железнодорожные перевозки сейчас недопустимо - оно только усугубит кризис в нашей экономике, который и без того зависим от иностранного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха.

"Недопустимы такие действия, которые происходили в течение последнего года – когда в условиях блокады морских портов и разрушения транспортной логистики, – повышать транспортные тарифы. Это еще отрицательнее повлияет на конкурентоспособность наших экспортеров и усугубит кризис в агропромышленном и горно-металлургическом комплексе. Поэтому мы настаиваем. чтобы все изменения, относящиеся к конкурентоспособности наших отраслей, включая намерения повышения тарифов, были максимально комплексно и высокопрофессионально технико-экономически обоснованы - с тем, чтобы не допустить дальнейшего падения как экспорта, так и в целом конкурентоспособности нашей промышленности", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что повышение тарифа приведет к очередному уменьшению объемов перевозок, ведь сейчас вопросы транспортной логистики и снижение расходов наших экспортеров на транспортные услуги имеют решающее значение.

"За практически 9 месяцев текущего года у нас наблюдается падение экспорта по сравнению с прошлым годом, когда он упал на 30%, падение экспорта в этом году еще дополнительно – минус 14-15%. А отрицательное сальдо внешней торговли – минус 21 миллиард долларов. Все, что будет негативно влиять на объемы и условия экспорта, и транспортные расходы в том числе, еще больше усугубит кризис в финансовой системе и будет снижать самодостаточность нашего государства", - подчеркнул Кинах.

По его словам, в настоящее время у правительства нет комплексного подхода к восстановлению экономики, и это создает серьезные риски для Украины, ведь в проекте государственного бюджета на 2024 год объемы внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета составляют 41 миллиард долларов.

При этом до сих пор нет четкой уверенности ни по источникам, ни по объемам внешнего финансирования.

"Именно поэтому очень важно, чтобы правительство, парламент, принимая государственный бюджет, одновременно утверждало пакеты мер по повышению эффективности нашей экономики, включая экспорт. Иначе, в случае уменьшения объемов внешнего финансирования, мы можем оказаться в очень сложной ситуации. Поэтому мы будем дальше вести диалог с Укрзализныцей, Мининфраструктуры, Кабинетом министров, чтобы не допускать таких односторонних действий, которые негативно повлияют на наши базовые отрасли", - резюмировал Кинах.

Напомним, ранее стало известно, что УЗ инициировала увеличение тарифов на грузовые перевозки. Год назад в июле компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи хозяйствующих субъектов.