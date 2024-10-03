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В Кабмине пояснили рост зарплат в Украине и назвали сектора, где платят больше всего

Украина, Четверг 03 октября 2024 12:32
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В Кабмине пояснили рост зарплат в Украине и назвали сектора, где платят больше всего Фото: зарплата в Украине достигла 21 тысячи гривен - где платят больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. Средняя зарплата достигла 21 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг основных событий в экономике Украины от Минэкономики.

Минэкономики приводит данные Госстата, по которым средняя зарплата (до вычета налогов) во втором квартале выросла до 20 964 гривен. Кроме того, на сайтах поиска работы средняя "чистая" зарплата в резюме составляет 20 503 гривен, в вакансиях – 19 674 гривен.

В Кабмине пояснили рост зарплат в Украине и назвали сектора, где платят больше всего

Как отмечается в обзоре, на уровень оплаты труда в 2023-2024 влияют факторы 2022 - последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно: временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение), существенные перманентные разрушения логистики значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом и в рядах ВСУ, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Рейтинг зарплат

По данным Минэкономики, в первом полугодии 2024 года средняя зарплата штатных работников в сфере "Информация и телекоммуникации" составляет 49 831 гривну, в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 39 503 гривен.

Самая низкая зарплата в сфере "Образование" – 13 862 гривны.

В Кабмине пояснили рост зарплат в Украине и назвали сектора, где платят больше всего

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен. В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14014 гривен). Зарплата также выше в долларовом эквиваленте – 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.

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Зарплата в Украине Министерство экономики
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