Рост курса доллара был неизбежен: НБУ показал размер дефицит валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-22 декабря 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 977,27 млн долларов, увеличив продажу из резервов по сравнению с прошлой неделей на 13,3% (862,51 млн долларов).

Это максимальный объем после рекорда в октябре, когда НБУ продал за неделю 2-6 октября 1,152 млрд долларов сразу после перехода "управляемой гибкости" курса.

Недельный объем был выше, чем среднее значение в 2023 году, которое составляет 543,49 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 27,718 млрд долларов, что больше, чем за весь прошлый год.

Позиция НБУ

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины. "Соответственно, реагируя на эту ситуацию, мы начали продавать больше на рынке. Но в то же время в соответствии с задекларированными принципами мы начали позволять курсу (гривны) больше ослабляться", - сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Курс доллара в декабре

Официальный курс доллара с начала декабря вырос на 1,20 гривен с 36,35 до 37,55 гривен. С начала октября НБУ определяет курс по результатам торгов на межбанке. Наличный курс за это время вырос примерно на 80 копеек до 38,15 гривен.

Межбанковский курс является основой для курсообразования на наличном рынке с добавлением незначительной комиссии. Сейчас разница между курсами межбанка и наличного рынка не превышает 50-60 копеек.