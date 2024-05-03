Рост экономики Украины замедлится: обновленный прогноз НБУ

Как отмечается в отчете, в I квартале 2024 года возобновление экономической активности продолжалось. Однако рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил лишь 3,1% г/г, что меньше по сравнению с предыдущим кварталом и прогнозом НБУ за январь.

По данным НБУ, подобная динамика связана с бюджетной экономией в начале года на фоне ухудшения ритмичности внешнего финансирования. Однако фискальная политика оставалась мягкой и вместе с эффектом значительного наращивания бюджетных расходов в конце 2023 существенно подпитывала совокупный спрос. Росту экономической активности способствовали также теплая зима с практически отсутствующим дефицитом э/э, стабильное функционирование морского коридора и даже преступный год.

"Умеренные темпы роста ВВП сохранятся до конца 2024 года. Темпы экономического роста замедлятся, учитывая последствия войны и исчерпание импульса роста, обусловленного низкой базой 2022 года. Будут сдерживать восстановление также последствия разрушения энергетической инфраструктуры. В основном из-за них прогноз роста реального ВВП в 2024 году. 3,0% (по сравнению с 3,6% в Инфляционном отчете за январь 2024 года)", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, в 2025-2026 годах рост ВВП ускорится благодаря более быстрой нормализации экономической деятельности. На фоне постепенного снижения рисков безопасности этому будут способствовать улучшение инвестиционных и потребительских настроений, увеличение урожаев, дальнейшая оптимизация логистики, сохранение мягкой фискальной политики и низкоинфляционная среда.

Прогнозы по экономике Украины

Напомним, в 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, после чего в 2023 году вырос на 5,3%.

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики реальный валовой внутренний продукт Украины за первый квартал 2024 года вырос на 4,5%.

МВФ в апреле обновил прогноз роста экономики Украины и ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Согласно прогнозу, рост ускорится в 2025 году до 6,5%, а в 2026 году составит 5,0%.