Курс в начале июня: чего ожидать от доллара

Курс доллара к гривне остается стабильным в течение длительного времени. В начале июня колебания будут незначительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

Как отметила Золотько, в последнюю неделю мая на валютном рынке гривна колебалась: понедельник открылся на отметках 41,50-41,52 грн/доллар, и уже после обеда 26 мая котировки достигали 41,63 грн/доллар.

Во вторник в середине дня котировки достигли максимума недели - 41,71 грн/доллар, но позже котировки отступили и рынок был даже на отметках 41,53-41,55 грн/доллар, хотя и закончил неделю на чуть более высоких котировках - 41,6 грн/доллар.

Официальный курс Национального банка в течение прошедшей недели был в рамках 41,50 грн/доллар -41,67 грн/доллар.

На наличном рынке не ощущалось значительного увеличения спроса со стороны населения, средние курсы были в пределах 41,14-41,71, а самым дорогим доллар был во вторник и составлял 41,20-41,77 грн/доллар.

"В целом разница между официальным и наличным курсом на этой неделе была незначительной, что свидетельствует об относительно стабильном валютном рынке", - сказала она.

Как отметила Золотько, неделя прошла без существенных девальвационных рисков. По ее прогнозу, начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями при условии отсутствия внешнего влияния.