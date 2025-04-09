Нефть рухнула после 104%-ных пошлин Трампа на Китай

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние четыре года. Эскалация тарифной войны между США и Китаем может снизить спрос в двух крупнейших экономиках мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,8%, до 60,4 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTIntermediate упали на 4,1%, до 57,1 долларов. Оба контракта достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года.

Цены на нефть марки Brent и WTI падают уже пятую сессию подряд с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на большую часть импорта, что вызвало опасения, что мировая торговая война подорвет экономический рост и скажется на спросе на топливо.

Пошлины президента Дональда Трампа на товары из Китая в размере 104% вступили в силу в 9 апреля. Тариф выросли еще на 50% после того, как Пекин отказался снять ответные пошлины на американские товары к дедлайну, установленному Трампом.

Пекин поклялся не поддаваться на шантаж США, после того как Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентный тариф на китайские товары, если страна не отменит ответный сбор в размере 34%.

"Агрессивные ответные меры Китая снижают шансы на быстрое заключение соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, вызывая растущие опасения экономической рецессии во всем мире", - заявил Е Линь, вице-президент по рынкам нефтяных товаров компании Rystad Energy.

Еще более усугубило падение цен на нефть принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию) об увеличении добычи в мае на 411 тысяч баррелей в день. По словам аналитиков, этот шаг, скорее всего, приведет к избытку предложения на рынке.

Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть марки Brent и WTI могут упасть до 62 и 58 долларов за баррель к декабрю 2025 года, а также до 55 и 51 долларов за баррель к декабрю 2026 года.

На фоне падения цен на нефть стоимость российской нефти марки ESPO впервые опустилась ниже установленного на Западе верхнего предела в 60 долларов за баррель.