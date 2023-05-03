Выросло количество жертв российских ударов по Херсону

"Удары россиян по Херсону продолжаются. Они бьют по мирным людям", - сказал руководитель ОП.

По словам Ермака, по состоянию на 19:56 известно о 18 погибших и 46 раненых.

Обновлено в 20:06.

Во время телемарафона глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в Херсонской области погибло 19 человек, 47 - ранены.

Напомним, сегодня россияне обстреляли гипермаркет в Херсоне. При обстреле они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела Херсона погибли 17 человек, еще 45 - получили ранения.

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