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Выросло количество жертв российских ударов по Херсону

Фото: увеличилось количество жертв российских ударов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вновь возросло число погибших в результате атак российских оккупантов по Херсонской области 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Удары россиян по Херсону продолжаются. Они бьют по мирным людям", - сказал руководитель ОП.

По словам Ермака, по состоянию на 19:56 известно о 18 погибших и 46 раненых.

Обновлено в 20:06.

Во время телемарафона глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в Херсонской области погибло 19 человек, 47 - ранены.

Напомним, сегодня россияне обстреляли гипермаркет в Херсоне. При обстреле они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела Херсона погибли 17 человек, еще 45 - получили ранения.

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