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Возросло количество жертв ракетного обстрела Краматорска 31 июля

Краматорск, Воскресенье 03 августа 2025 20:27
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Возросло количество жертв ракетного обстрела Краматорска 31 июля Фото: в Краматорске возросло количество жертв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Количество погибших в результате ракетного удара по Краматорску 31 июля возросло до пяти. В тот день Россия ударила по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал, что количество жертв, от обстрела Краматорска 31 июля по многоэтажке, увеличилось до пяти.

Атака на Краматорск

Напомним, о мощном взрыве в Краматорске стало известно около 15:00 31 июля. В центре города поднялся столб дыма.

После этого начальник Краматорской городской военной администрации подтвердил, что россияне ударили по городу и сообщил о первых пострадавших.

Как оказалось, в результате вражеского удара половина жилой многоэтажки была разрушена до основания. Как сообщили местные власти, удар по дому был прицельным.

Ранее сегодня стало известно, что количество жертв российского удара по Краматорску возросло до 4 человек

"В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека, из которых тело одного человека спасатели деблокировали из-под завалов, еще 13 человек получили ранения", - рассказали спасатели.

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций также показали фото из Краматорска.

Заметим, что Краматорск, расположенный в Донецкой области, уже не первый месяц находится под постоянной угрозой со стороны российских войск.

Город, который остается одним из крупнейших гуманитарных и логистических хабов на востоке Украины, регулярно подвергается ракетным и авиационным обстрелам.

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