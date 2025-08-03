Циничный удар по пятиэтажке в Краматорске: количество жертв возросло

Количество жертв российского удара по Краматорску возросло. В результате обстрела погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека, из которых тело одного человека спасатели деблокировали из-под завалов, еще 13 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в результате удара были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, возник пожар.

Бойцы ГСЧС разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар, охвативший площадь 1200 квадратных метров, полностью ликвидирован.

Фото: в Краматорске возросло количество жертв (t.me/dsns_telegram)