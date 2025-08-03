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Циничный удар по пятиэтажке в Краматорске: количество жертв возросло

Краматорск, Воскресенье 03 августа 2025 12:37
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Циничный удар по пятиэтажке в Краматорске: количество жертв возросло Фото: в Краматорске возросло количество жертв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Количество жертв российского удара по Краматорску возросло. В результате обстрела погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека, из которых тело одного человека спасатели деблокировали из-под завалов, еще 13 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в результате удара были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, возник пожар.

Бойцы ГСЧС разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар, охвативший площадь 1200 квадратных метров, полностью ликвидирован.

Фото: в Краматорске возросло количество жертв (t.me/dsns_telegram)

Удар по Краматорску

Напомним, днем 31 июля в городе Краматорск прогремели взрывы. Над городом заметили сильный дым.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по пятиэтажному дому в Краматорске. Как сообщили местные власти, удар по дому был прицельным.

В пятницу, 1 августа, количество жертв в Краматорске возросло до трех.

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