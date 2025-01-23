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"Сделано в Украине". Перечень техники и оборудования с компенсацией увеличился втрое

В программу компенсации добавили 5 новых компаний (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Перечень отечественной техники и оборудования с компенсацией 15% стоимости расширили втрое. Речь идет о программе "Сделано в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Сделано в Украине": какой техники и оборудования стало больше

В министерстве рассказали, что расширили перечень отечественной техники и оборудования, покупатели которой могут получить 15% компенсации от ее стоимости (без НДС).

Отмечается, что теперь в перечне 447 наименований от 19 производителей.

Заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа уточнил, что значительная часть из более 300 новых наименований - это энергетическое оборудование:

  • трансформаторы различной мощности;
  • солнечные электростанции;
  • электрораспределительное оборудование.

"В условиях постоянных атак врага его наличие в достаточном количестве чрезвычайно важно для стабильной работы нашей энергосистемы и быстрого восстановления поврежденных объектов", - отметил он.

По словам чиновника, возвращение государством 15% стоимости:

  • делает эту промышленную продукцию более доступной для покупателей;
  • гарантирует стабильно высокий спрос производителям.

Отмечается, что кроме энергетического оборудования, в перечне появились также новые модели:

  • пассажирских лифтов;
  • городских автобусов.

В Минэкономики сообщили, что в целом в программу компенсации была добавлена продукция пяти новых компаний:

  • ООО "Запорізький Автомобілебудівний завод";
  • ООО "Завод ЕлектронМаш";
  • ООО "Укрелектроапарат";
  • ООО "ТЕР САН ЕНЕРДЖІ";
  • ООО "ІНТЕЛДІМ". 

Чтобы получить компенсацию 15% стоимости за приобретенную технику или оборудование, предприятие должно:

  • выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики;
  • приобрести необходимое оборудование;
  • подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

Уточняется, что в течение 2024 года участниками программы стали 23 банка, а с 16 января к этому перечню присоединился и "ПриватБанк".

В завершение в министерстве отметили, что перечень техники и оборудования регулярно обновляется в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках государственной политики "Сделано в Украине".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в январе 2025 года украинцы не получат выплаты по "Национальному кэшбеку".

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