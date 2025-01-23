"Сделано в Украине". Перечень техники и оборудования с компенсацией увеличился втрое

Перечень отечественной техники и оборудования с компенсацией 15% стоимости расширили втрое. Речь идет о программе "Сделано в Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
В министерстве рассказали, что расширили перечень отечественной техники и оборудования, покупатели которой могут получить 15% компенсации от ее стоимости (без НДС).
Отмечается, что теперь в перечне 447 наименований от 19 производителей.
Заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа уточнил, что значительная часть из более 300 новых наименований - это энергетическое оборудование:
"В условиях постоянных атак врага его наличие в достаточном количестве чрезвычайно важно для стабильной работы нашей энергосистемы и быстрого восстановления поврежденных объектов", - отметил он.
По словам чиновника, возвращение государством 15% стоимости:
Отмечается, что кроме энергетического оборудования, в перечне появились также новые модели:
В Минэкономики сообщили, что в целом в программу компенсации была добавлена продукция пяти новых компаний:
Чтобы получить компенсацию 15% стоимости за приобретенную технику или оборудование, предприятие должно:
Уточняется, что в течение 2024 года участниками программы стали 23 банка, а с 16 января к этому перечню присоединился и "ПриватБанк".
В завершение в министерстве отметили, что перечень техники и оборудования регулярно обновляется в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках государственной политики "Сделано в Украине".
Напомним, ранее мы рассказывали, что в январе 2025 года украинцы не получат выплаты по "Национальному кэшбеку".
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