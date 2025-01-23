"Сделано в Украине". Перечень техники и оборудования с компенсацией увеличился втрое

"Сделано в Украине": какой техники и оборудования стало больше

В министерстве рассказали, что расширили перечень отечественной техники и оборудования, покупатели которой могут получить 15% компенсации от ее стоимости (без НДС).

Отмечается, что теперь в перечне 447 наименований от 19 производителей.

Заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа уточнил, что значительная часть из более 300 новых наименований - это энергетическое оборудование:

трансформаторы различной мощности;

солнечные электростанции;

электрораспределительное оборудование.

"В условиях постоянных атак врага его наличие в достаточном количестве чрезвычайно важно для стабильной работы нашей энергосистемы и быстрого восстановления поврежденных объектов", - отметил он.

По словам чиновника, возвращение государством 15% стоимости:

делает эту промышленную продукцию более доступной для покупателей;

гарантирует стабильно высокий спрос производителям.

Отмечается, что кроме энергетического оборудования, в перечне появились также новые модели:

пассажирских лифтов;

городских автобусов.

В Минэкономики сообщили, что в целом в программу компенсации была добавлена продукция пяти новых компаний:

ООО "Запорізький Автомобілебудівний завод";

ООО "Завод ЕлектронМаш";

ООО "Укрелектроапарат";

ООО "ТЕР САН ЕНЕРДЖІ";

ООО "ІНТЕЛДІМ".

Чтобы получить компенсацию 15% стоимости за приобретенную технику или оборудование, предприятие должно:

выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики;

приобрести необходимое оборудование;

подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

Уточняется, что в течение 2024 года участниками программы стали 23 банка, а с 16 января к этому перечню присоединился и "ПриватБанк".

В завершение в министерстве отметили, что перечень техники и оборудования регулярно обновляется в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках государственной политики "Сделано в Украине".