"Сделал бы точно так же": Трамп заявил, что не сожалеет о войне с Ираном

"Я не верю в слово "сожаление". Всегда можно немного поразмышлять над собой. Если бы мне пришлось все повторить, я бы сделал все точно так же", - сказал Трамп.

Также он отверг предположения о том, что некоторые из его сторонников были расстроены и деморализованы войной.

"Я не думаю, что они деморализованы. Я думаю, они очень гордятся тем, что я не позволяю Ирану обладать ядерным оружием", - говорит президент США.

Кроме того, Трамп вновь подтвердил свою точку зрения о том, что война может закончится сразу после промежуточных выборов в Конгресс США.

"Все закончится сразу после выборов", - утверждает глава Белого дома.

Отметим, что аналогичные заявления Трамп сделал и в среду, утверждая, что Иран пытается повлиять на выборы, которые определят, сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом.