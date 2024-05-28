"Сделаем это". Чемпион нового дивизиона бросил дерзкий вызов Усику

31-летний британец готов выйти в ринг против украинского боксера. Недавно он завоевал титул чемпиона в новом дивизионе между первым тяжелым весом и хевивейтом – бриджервейте (до 101,6 кг).

Околи убежден, что должен стать следующим соперником из Соединенного Королевства для Усика. Он отдал должное достижениям украинца и признал сенсационный талант абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. В то же время британец уверен, что Усик давно не боксировал со скоростным бойцом.

"Поэтому я буду рад, если он захочет создать наследство, стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Я в данный момент – чемпион мира в трех дивизионах. Если он хочет стать чемпионом в трех весовых категориях, то сделаем это", – заявил Околи.

Чемпион в бриджервейте не будет следующим соперником Усика. Украинский чемпион, скорее всего, сначала проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри. "Цыганский Король" активировал опцию второго поединка в контракте сражения за титул абсолюта.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Если IBF не отдаст титул сильнейшему в бою хорвата Хрговича и британца Дюбуа, то победитель реванша останется абсолютным чемпионом.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.