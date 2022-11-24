"Сделаем хуже". Лукашенко придумал причину неучастия его войск в войне против Украины
Войска Беларуси не принимают участия в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не решат конфликт.
Об этом заявил лидер белорусского режима Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Если мы непосредственно Вооруженными силами ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - заявил диктатор.
Он также подчеркнул, что никогда не отказывался от участия его страны в так называемой "специальной военной операции" по многим направлениям.
"Но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши Вооруженные силы, пусть их там 35-40 тысяч, они не решат проблемы", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко призвал Украину "остановиться" и начать переговоры с Россией, поскольку дальше страну якобы ожидает "полное уничтожение".
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