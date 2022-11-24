ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Сделаем хуже". Лукашенко придумал причину неучастия его войск в войне против Украины

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 18:18
"Сделаем хуже". Лукашенко придумал причину неучастия его войск в войне против Украины Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Войска Беларуси не принимают участия в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не решат конфликт.

Об этом заявил лидер белорусского режима Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Если мы непосредственно Вооруженными силами ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - заявил диктатор.

Он также подчеркнул, что никогда не отказывался от участия его страны в так называемой "специальной военной операции" по многим направлениям.

"Но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши Вооруженные силы, пусть их там 35-40 тысяч, они не решат проблемы", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко призвал Украину "остановиться" и начать переговоры с Россией, поскольку дальше страну якобы ожидает "полное уничтожение".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Война России против Украины
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит