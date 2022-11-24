"Сделаем хуже". Лукашенко придумал причину неучастия его войск в войне против Украины

Войска Беларуси не принимают участия в войне против Украины, потому что этим они "сделают только хуже" и не решат конфликт.

"Если мы непосредственно Вооруженными силами ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - заявил диктатор.

Он также подчеркнул, что никогда не отказывался от участия его страны в так называемой "специальной военной операции" по многим направлениям.

"Но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши Вооруженные силы, пусть их там 35-40 тысяч, они не решат проблемы", - добавил Лукашенко.