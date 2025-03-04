Не срывайте и не покупайте. Какие штрафы грозят украинцам из-за первоцветов

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА напомнил украинцам о запрете срывать, продавать и даже покупать редкие первоцветы. Нарушителей могут наказывать существенными штрафами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента КГГА в Facebook.

Кто и когда в Украине может получить штраф из-за первоцветов

Украинцам рассказали, что март 2025 года начался с относительно теплой погоды, поэтому вскоре начнут цвести первоцветы.

"Традиционно призываем вас не срывать и не покупать раннецветущие растения", - отметили в департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Уточняется, что в Красную книгу Украины занесены, в частности:

Несмотря на то, что эти растения находятся под охраной, ежегодно "сотни редких цветов оказываются на стихийных рынках из-за безответственности людей".

Директор департамента Александр Возный объяснил, что "срывание нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение".

"С каждым годом этих растений становится все меньше, и однажды они могут просто исчезнуть. Поэтому нужно быть сознательными и прилагать усилия, чтобы редкие раннецветущие цветы и в дальнейшем радовали своей красотой не только нас, но и следующие поколения", - подчеркнул эксперт.

Согласно статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), украинцев могут наказать за:

сбыт редких раннецветущих растений;

распространение редких раннецветущих растений;

приобретение редких раннецветущих растений.

Речь идет об объектах растительного мира, которые находились в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины, или же охраняемых в соответствии с международными договорами Украины.

Такие правонарушения преследуются правоохранительными органами и наказываются штрафом от 1 700 до 3 655 гривен (с конфискацией объектов растительного мира).

Публикация департамента КГГА (скриншот: facebook.com/depacckyiv)