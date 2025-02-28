В шаге от беды. За какие нарушения могут наказать беженцев в Европе

Украинские беженцы в Европе должны соблюдать местные законы, иначе могут потерять финансовую помощь, статус защиты или даже быть депортированными. Наказать украинцев могут не только за уголовные правонарушения, но и за игнорирование локальных социальных правил.

Махинации с выплатами и документами

Украинским беженцам отменяют выплаты, если оказывается, что они получают помощь сразу от нескольких стран. В таком случае могут даже забрать статус временной защиты.

В Германии беженцев наказывают, если они скрыли свои доходы или состояние при назначении помощи Bürgergeld. Вообще, уклонение от уплаты налогов в Европе может даже повлечь за собой уголовную ответственность.

За подделку документов для получения временного статуса в Польше могут даже депортировать из страны. Такое же наказание могут назначить, если окажется, что человек незаконно пересек границу.

Нюансы с длительными путешествиями

В Еврокомиссии объясняют, что Директива о временной защите не содержит четкого ограничения по максимальной продолжительности отсутствия украинцев в ЕС. Это означает, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально, а краткосрочные поездки не угрожают статусу временной защиты.

Однако в некоторых случаях длительное пребывание за пределами страны может повлиять на выплаты. Например, беженцам в Польше отменяют денежную помощь, если человек выезжает на более чем 30 дней.

В Германии также есть подобное правило, но там важно, чтобы человек проживал по месту регистрации. Если он выехал оттуда на более чем 21 день, то ему могут отменить выплаты по программе Bürgergeld. Эту помощь также прекратят выплачивать, если человек не посещает языковые курсы (предусмотренные в рамках инициативы) или могут уменьшить сумму выплат на 30%, если беженец отказался от выгодных предложений трудоустройства.

Нарушение режима тишины

В Германии есть понятие "режим тишины". В будние дни он действует с 13:00 до 15:00, а также с 22:00 до 7:00 утра. В субботу - с 19:00 до 8:00 утра, а в воскресенье и религиозные праздники следует соблюдать тишину в течение целого дня. Громкие развлечения на улице или вечеринки дома могут расценить как хулиганство.

В Швеции также надо придерживаться вечернего режима тишины, за систематическое нарушение беженцев могут выселить из коммунального жилья.

Жалобы и штрафы из-за неправильной сортировки мусора

Во многих европейских странах сортировка мусора является обязательной, в случае нарушения этого правила соседи могут пожаловаться на беженцев, из-за чего у них возникнут проблемы.

"Поскольку в Швеции мы живем в коммунальной квартире, то к нам могут приходить с проверкой, в каком состоянии находится жилье. Также они могут реагировать на жалобы соседей, если мы нарушаем режим тишины или неправильно сортируем мусор. За нарушение нас могут выселить", - рассказала в комментарии РБК-Украина Ксения Кисель.

Беженцы должны уметь правильно сортировать мусор (фото: РБК-Украина)

В Германии также все должны сортировать мусор. Поэтому беженцам стоит разобраться с маркировкой мусорных баков: каждый цвет отвечает за отдельный тип отходов. Пластиковые и стеклянные бутылки со специальной маркировкой можно сдать на кассе супермаркета или в магазине напитков, или в автомате и получить за это 8-25 центов.

За окурок, выброшен в неположенном месте в Германии, могут назначить штраф в размере 50-150 евро. Если мусор утилизировали неправильно - 300 евро. Если мусор габаритный и содержит вредные вещества сумма может вырасти до 5000 евро.