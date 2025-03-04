Не зривайте і не купуйте. Які штрафи загрожують українцям через первоцвіти

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА нагадав українцям про заборону зривати, продавати та навіть купувати рідкісні первоцвіти. Порушників можуть карати суттєвими штрафами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу департаменту КМДА у Facebook.

Хто і коли в Україні може отримати штраф через первоцвіти

Українцям розповіли, що березень 2025 року розпочався з відносно теплої погоди, тож незабаром почнуть квітнути первоцвіти.

"Традиційно закликаємо вас не зривати та не купувати ранньоквітучі рослини", - наголосили у департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Уточнюється, що до Червоної книги України занесені, зокрема:

підсніжники;

проліски;

крокуси;

білоцвіт;

сон-трава.

Попри те, що ці рослини перебувають під охороною, щороку "сотні рідкісних квітів опиняються на стихійних ринках через безвідповідальність людей".

Директор департаменту Олександр Возний пояснив, що "зривання кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління".

"З кожним роком цих рослин стає все менше, і одного дня вони можуть просто зникнути. Тож маємо бути свідомими та докладати зусиль, щоб рідкісні ранньоквітучі квіти й надалі тішили своєю красою не лише нас, але і наступні покоління", - наголосив експерт.

Згідно зі статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), українців можуть покарати за:

збут рідкісних ранньоквітучих рослин;

розповсюдження рідкісних ранньоквітучих рослин;

придбання рідкісних ранньоквітучих рослин.

Йдеться про об'єкти рослинного світу, які перебували в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України, або ж які охороняються відповідно до міжнародних договорів України.

Такі правопорушення переслідуються правоохоронними органами та караються штрафом від 1 700 до 3 655 гривень (з конфіскацією об'єктів рослинного світу).

Публікація департаменту КМДА (скриншот: facebook.com/depacckyiv)