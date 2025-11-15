Срывало обшивку и детали двигателя: в РФ посадили разваливавшийся на лету "суперджет"

Сегодня утром, 15 ноября, в Хабаровске экстренно приземлился лайнер авиакомпания "Россия", у которого прям во время полета оторвалась часть обшивки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times и другие российские СМИ.
Известно, что на борту самолета, с которым произошел инцидент, находилось 90 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.
Один из подписчиков рассказал российским журналистам, что у самолета, летевшего из Владивостока в Благовещенск - оторвало часть обшивки. Исходя из видео в соцсетях, обшивки и металлических деталей лишился двигатель по правому борту. Некоторые паблики уточняют, что речь идет о российским лайнере SSJ100.
Вскоре дальневосточная прокуратора отчиталась о "технической неисправности" самолета, в связи с чем в 9 часов утра он экстренно приземлился в Хабаровске.
"Посадка прошла в штатном режиме. Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету", - сказали в ведомстве.
Ряд российских медиа пишут, что после инцидента пассажиры рейса ждали резервный борт из Владивостока. При этом некоторые из них сказали, что не будут снова садиться в неисправный самолет и доберутся до Благовещенска собственными силами.
После случившегося Следственный комитет РФ начал проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте отметили, что силовики оценят обстоятельства и причины инцидента, после чего примут процессуальное решение.
Напомним, в четверг 13 ноября стало известно, что в Карелии потерпел крушения истребитель Су-30. Это произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета погиб.
Также мы писали, что в апреле этого года в Иркутской области разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Причиной аварии, вероятно, стала техническая неисправность.