Срыв Россией "зернового соглашения" был жалким, - МИД Финляндии

Решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы было "очень жалким".

Об этом заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Она добавила, что это решение усугубит продовольственный кризис во всем мире.

"Мы просто должны найти альтернативные пути вывоза зерна из Украины на рынки тем людям, которые больше всего в этом нуждаются", - сказала Валтонен.

Россия сорвала "зерновое соглашение"

Вчера, после второго взрыва на Крымском мосту РФ заявила, что выходит из "зернового соглашения" якобы из-за невыполнения его требований. Однако следует отметить, что Россия регулярно блокировала нормальную работу "сделки", срывала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

После этого заявления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт украинского зерна можно продлить в трехстороннем формате - Украина, Турция и ООН.

В США и ряде европейских стран сообщили, что сейчас думают над тем, каким образом можно продолжить экспорт украинской агропродукции, а в ЕС заявили, что хотят увеличить объем вывоза зерна автомобильным и железнодорожным транспортом.

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