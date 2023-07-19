ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Срыв Россией "зернового соглашения" был жалким, - МИД Финляндии

Новина українською →
Среда 19 июля 2023 00:17
Срыв Россией "зернового соглашения" был жалким, - МИД Финляндии Фото: в МИД Финляндии назвали срыв РФ "зернового соглашения" жалким (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы было "очень жалким".

Об этом заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Она добавила, что это решение усугубит продовольственный кризис во всем мире.

"Мы просто должны найти альтернативные пути вывоза зерна из Украины на рынки тем людям, которые больше всего в этом нуждаются", - сказала Валтонен.

Россия сорвала "зерновое соглашение"

Вчера, после второго взрыва на Крымском мосту РФ заявила, что выходит из "зернового соглашения" якобы из-за невыполнения его требований. Однако следует отметить, что Россия регулярно блокировала нормальную работу "сделки", срывала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

После этого заявления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт украинского зерна можно продлить в трехстороннем формате - Украина, Турция и ООН.

В США и ряде европейских стран сообщили, что сейчас думают над тем, каким образом можно продолжить экспорт украинской агропродукции, а в ЕС заявили, что хотят увеличить объем вывоза зерна автомобильным и железнодорожным транспортом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор
NEWS
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию