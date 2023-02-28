Утром россияне ударили по Очаковской и Куцурубской общинам под Николаевом

Утром во вторник, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли две общины Николаевской области - Очаковскую и Куцурубскую. За вчера эти территории подвергались атакам четырежды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 27 февраля, в 11:05, 16:05, 16:40, 18:23 и сегодня утром, 28 февраля, в 06:59 враг наносил удары с РСЗО и других видов артиллерии по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской ", – рассказал он.

По его словам, пострадавших нет. Кроме того, как добавил Ким, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.