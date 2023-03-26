Утром россияне обстреляли Белопольскую общину СУмской области из гранатомета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

Как сообщалось, из-за обстрелов российских оккупантов за минувшие сутки в Украине погибли 5 человек . Еще 25 украинцев получили ранения.

"Краснопольская община: ночью россияне били из минометов - 16 прилетов. Белопольская община: сегодня утром был гранатометный обстрел - 10 выстрелов из АГС", - говорится в сообщении.

Так, ночью россияне провели обстрел территории Краснопольской и Белопольской общин. Утром также досталось Белополью.

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