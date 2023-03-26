Зранку росіяни обстріляли Білопільську громаду Сумської області з гранатомету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію .

Як повідомлялось, через обстріли російських окупантів за минулу добу в Україні загинули 5 осіб . Ще 25 українців отримали поранення.

"Краснопільська громада: вночі росіяни били з мінометів - 16 прильотів. Білопільська громада: сьогодні зранку був гранатометний обстріл - 10 пострілів з АГС", - йдеться в повідомленні.

Так, вночі росіяни здійснили обстріл території Краснопільської та Білопільської громад. Зранку також дісталось Білопіллю.

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