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Зранку росіяни обстріляли Білопільську громаду Сумської області з гранатомету

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Суми, Неділя 26 березня 2023 10:58
Зранку росіяни обстріляли Білопільську громаду Сумської області з гранатомету Фото: окупанти обстріляли Білопільську громаду з гранатомету 26 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі та вранці у неділю, 26 березня, російські окупанти обстріляли Білопільську громаду. Зафіксовано 10 пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Так, вночі росіяни здійснили обстріл території Краснопільської та Білопільської громад. Зранку також дісталось Білопіллю.

"Краснопільська громада: вночі росіяни били з мінометів - 16 прильотів. Білопільська громада: сьогодні зранку був гранатометний обстріл - 10 пострілів з АГС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, через обстріли російських окупантів за минулу добу в Україні загинули 5 осіб. Ще 25 українців отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 24 березня масово обстріляли Білопільську громаду Сумської області. З'явилося відео масштабних руйнувань.

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