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Обстрелы Сумской области: появилось видео масштабных разрушений

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Белополье, Пятница 24 марта 2023 13:09
Обстрелы Сумской области: появилось видео масштабных разрушений Фото: в результате обстрелов Сумской области погибли два человека (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты ночью массированно обстреляли Белопольскую общину Сумской области. Появилось видео масштабных разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Известно, что россияне прошлой ночью сбросили на Белополье несколько авиационных бомб. Кроме того, оккупанты обстреляли общину из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии.

В результате массированных атак России в Белопольской общине два человека погибли. Еще девять мирных жителей получили ранения.

На опубликованных кадрах заметно, что из-за российских обстрелов есть значительные разрушения. По информации Сумской ОВА, в Белополье разрушены административное здание, школа, жилой дом, повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Напомним, вчера в Сумской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Позже стало известно, что россияне обстреляли регион из артиллерии и нанесли авиационные удары.

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