Утром РФ сбросила авиабомбы на Берислав. Одна упала на ЖЭК, есть жертвы и раненые

"Утром российская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомба", - рассказал Прокудин.

По его данным, одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа).

"Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом", - добавил глава ОВА.

Обновлено. Как отмечает Херсонская областная прокуратура, обстрел Берислава продолжается. Уже известно об одном погибшем и трех раненых, под завалами могут находиться люди.

"Около 10:00 российские военные нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами, вероятно, с СУ-34 по Бериславской общине Херсонской области", - говорится в сообщении

Предварительно, в результате обстрела погиб мужчина, еще трое гражданских людей травмированы.

"Вражеские снаряды попали по частному дому и зданию коммунального предприятия. Под завалами могут находиться люди. Обстрел продолжается", - констатируют в ведомстве.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обновлено. По данным главы ОВА Александра Прокудина, из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека.

"Травмы несовместимые с жизнью получил 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. На момент вражеского удара они находились в помещении", – написал он.

Кроме того, еще два человека - ранены.

"55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног", - отметил Прокудин.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области постоянно находится под обстрелами российских войск, частично оккупировавших Херсонскую область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Например, буквально вчера, 24 сентября, российские террористы ударили из авиации по Бериславу Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина, ранения получил правоохранитель.

Кроме того, около недели назад, 18 сентября, россияне атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника, сбросив взрывчатку возле автовокзала. Тогда пострадали четыре местных жителя.