RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С утра РФ обстреляла Сумскую область: ВСУ насчитали 15 "прилетов"

Фото: с утра 18 февраля РФ обстреляла Сумскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу утром, 18 февраля, оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг бил из миномета, зафиксировано 15 "прилетов" возле села Бунякино Конотопского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"С 09:50 до 10:10 поступила информация о 15 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Бунякино", - говорится в сообщении.

В оперативном командовании добавляют, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК.

Напомним, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. В связи с этим в ряде областей превентивно отключали электроэнергию.

Позже стало известно, что российские войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две из них удалось сбить. При этом, возможность повторной атаки сохраняется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область