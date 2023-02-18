С утра РФ обстреляла Сумскую область: ВСУ насчитали 15 "прилетов"

"С 09:50 до 10:10 поступила информация о 15 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Бунякино", - говорится в сообщении.

В оперативном командовании добавляют, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК.

Напомним, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. В связи с этим в ряде областей превентивно отключали электроэнергию.

Позже стало известно, что российские войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две из них удалось сбить. При этом, возможность повторной атаки сохраняется.