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Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов

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Сумская область, Суббота 01 апреля 2023 22:09
Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов Фото: россияне обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, военные Российской Федерации в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили обстрелы территорий Белопольской и Эсманской общин Сумской области.

Используя самоходную артиллерийскую установку россияне совершили обстрел Эсманской общины, всего за сутки было зафиксировано 7 "прилетов".

По Белопольской общине с территории РФ были обстрелы из миномета - 29 "прилетов". Кроме того, оккупанты произвели обстрел из АГС, зафиксировано 10 выстрелов.

"По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - сообщили в ОВА.

Напомним, сегодня кафиры ударили ракетами по Авдеевке, в результате обстрела в городе есть разрушение.

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