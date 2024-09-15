Утром РФ с дронов атаковала авто и микроавтобус в Николаевской области: есть раненые

Атака РФ по Украине

Российские войска запустили ракету Х-59 и 14 "Шахедов" по Украине. ПВО удалось сбить 10 дронов и ракету.

При этом в Николаевской области из-за атаки дронов было повреждено предприятие и горели склады.

Кроме того, в Харькове была повреждена поликлиника, был пожар в учебном заведении.

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