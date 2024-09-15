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Утром РФ с дронов атаковала авто и микроавтобус в Николаевской области: есть раненые

Фото: РФ атаковала Николаевскую область 15 сентября, есть пострадавшие (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты атаковали с дронов автомобиль и микроавтобус в Николаевской области. Два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром россияне с использованием FPV-дронов обстреляли легковой автомобиль и микроавтобус в Куцурубской общине", – рассказал он.

В результате чего, по его данным, ранения получили два человека.

"62-летнему мужчине помощь оказана на месте, от госпитализации отказался, 58-летний мужчина госпитализирован, состояние средней тяжести", - отметил Ким.

Атака РФ по Украине

Российские войска запустили ракету Х-59 и 14 "Шахедов" по Украине. ПВО удалось сбить 10 дронов и ракету.

При этом в Николаевской области из-за атаки дронов было повреждено предприятие и горели склады.

Кроме того, в Харькове была повреждена поликлиника, был пожар в учебном заведении.

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