Утром РФ с дронов атаковала авто и микроавтобус в Николаевской области: есть раненые

Оккупанты атаковали с дронов автомобиль и микроавтобус в Николаевской области. Два человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Утром россияне с использованием FPV-дронов обстреляли легковой автомобиль и микроавтобус в Куцурубской общине", – рассказал он.
В результате чего, по его данным, ранения получили два человека.
"62-летнему мужчине помощь оказана на месте, от госпитализации отказался, 58-летний мужчина госпитализирован, состояние средней тяжести", - отметил Ким.
Российские войска запустили ракету Х-59 и 14 "Шахедов" по Украине. ПВО удалось сбить 10 дронов и ракету.
При этом в Николаевской области из-за атаки дронов было повреждено предприятие и горели склады.
Кроме того, в Харькове была повреждена поликлиника, был пожар в учебном заведении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.