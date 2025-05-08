Утром РФ активизировала удары из авиации по Сумской области, несмотря на "перемирие": есть жертва

Так, по данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи, уже 8 мая, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области.

В частности, утром 8 мая враг совершил авиаудары по территории Белопольской общины.

"На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. Во время обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказали в ГСЧС.

Последствия обстрела в Сумской области (facebook.com/DSNSSUMY)

В Сумском районе, в результате ночного обстрела, возникли пожары в трех жилых домах.

"Спасатели работали на месте происшествия с ночи до самого утра. К сожалению, в результате этого события погиб один гражданский человек", - отметили в ведомстве.

В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных построек получили повреждения.

Сколько дронов запустила РФ вечером 7 мая и сколько сбила ПВО

Всего в период с 14.30 по 20.30 7 мая (во время третьей за сутки волны атаки) противник нанес удар 31 ударным БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово (Россия).

"Подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны. 6 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - рассказали в Воздушных силах.

В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано.