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Утром Нацгвардия отбила наступление РФ в районе Купянска (видео)

Купянск, Воскресенье 08 декабря 2024 15:57
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Утром Нацгвардия отбила наступление РФ в районе Купянска (видео) Фото: Нацгвардия отбила наступление РФ на Купянском направлении 8 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне предприняли очередную попытку наступления в районе Купянска Харьковской области. Оккупанты пытались "затянуть" пехоту, но неудачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"Бойцы батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр в сотрудничестве с Первой Президентской бригадой НГУ "Буревій" отбили накат противника возле населенного пункта Кругляковка", - говорится в сообщении.

Как отмечают нацгвардейцы, оккупанты выдвигались утром во время плохой видимости, пытаясь "затянуть" пехоту.

"Уничтожили две МТ-ЛБ и БМП, ликвидировали пять оккупантов, одного ранили и остановили наступление РФ на Купянском направлении", - констатировали в НГУ.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба на утро, 8 декабря, на Купянском направлении состоялись девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

Отметим, что россияне не впервые пытаются прорваться в Курянск, который уже находился под оккупацией РФ и был освобожден осенью 2022 года. Так, буквально в середине ноября российский десант прорвался в Купянск. Тогда оккупантов удалось уничтожить, они закрепиться не смогли.

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