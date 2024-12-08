Утром Нацгвардия отбила наступление РФ в районе Купянска (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины .

"Уничтожили две МТ-ЛБ и БМП, ликвидировали пять оккупантов, одного ранили и остановили наступление РФ на Купянском направлении", - констатировали в НГУ.

Как отмечают нацгвардейцы, оккупанты выдвигались утром во время плохой видимости, пытаясь "затянуть" пехоту.

"Бойцы батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр в сотрудничестве с Первой Президентской бригадой НГУ "Буревій" отбили накат противника возле населенного пункта Кругляковка", - говорится в сообщении.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба на утро, 8 декабря, на Купянском направлении состоялись девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

Отметим, что россияне не впервые пытаются прорваться в Курянск, который уже находился под оккупацией РФ и был освобожден осенью 2022 года. Так, буквально в середине ноября российский десант прорвался в Купянск. Тогда оккупантов удалось уничтожить, они закрепиться не смогли.

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