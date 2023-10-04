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Предательницу из Херсонского СИЗО приговорили к шести годам тюрьмы за работу на РФ

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшую сотрудницу Херсонского СИЗО приговорили к шести годам тюрьмы за госизмену. Во время оккупации региона она сотрудничала с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Офис генерального прокурора.

Детали дела

Женщина во время временной оккупации Херсона, нарушая присягу работника правоохранительного органа и осознавая общественно опасный характер своих действий, перешла на сторону врага.

Она служила оккупантам в незаконно созданном органе - так называемом "Следственном изоляторе № 1" на псевдодолжности "старшего оперуполномоченного".

Фактически своими действиями она способствовала функционированию псевдоправоохранительного органа на временно оккупированной территории и утверждению политики РФ.

Какое наказание назначил ей суд

Бывшая сотрудница ГУ "Херсонский следственный изолятор" признана виновной в государственной измене.

Учитывая сотрудничество со следствием, а также содействие в разоблачении других лиц причастных к преступлениям против основ национальной безопасности Украины, суд назначил ей наказание - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей.

Приговоры предателям из Херсонской области

Житель Белозерской территориальной громады (Херсонская область) сдавал оккупантам информацию о местных патриотах. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Также две жительницы Херсонской области участвовали в проведении "референдума" во время оккупации РФ. Их задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.

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