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Оккупационного "полицейского" из Купянска приговорили к 12 годам заключения

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Купянск, Пятница 26 мая 2023 16:57
Оккупационного "полицейского" из Купянска приговорили к 12 годам заключения Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Купянска устроился "полицейским" и помогал оккупантам. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационистскую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В июне 2022 года, когда город Купянск находился в оккупации, местный житель добровольно прибыл в так называемую "народную милицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина подал документы в "отдел кадров" фейкового органа, чтобы стать псевдоправоохранителем. Его назначили мужчину на должность "исполняющего обязанности полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области".

Оккупационного &quot;полицейского&quot; из Купянска приговорили к 12 годам заключения

Свои "служебные обязанности" коллаборационист выполнял до начала сентября. После деоккупации правоохранители разоблачили мужчину.

Суд признал мужчину виновным в коллаборационистской деятельности, ему назначили 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет и с конфискацией всего имущества, которое является его личной собственностью.

Бои за Купянск

Город захватили российские войска в первые дни вторжения. Часть действующих чиновников, правоохранителей перешли на "службу" к оккупантам, включая мэра Купянска.

Осенью ВСУ пошли в наступление и смогли освободить город. Теперь Купянск регулярно обстреливается российскими войсками.

Напомним, что житель Одессы собирал информацию о местных волонтерах и известных украинских военных и передавал ее россиянам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

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