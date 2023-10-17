Предателя из Бахмута приговорили к 15 годам тюрьмы, он сдавал позиции ВСУ россиянам

Детали дела

Как установило следствие, осужден местный житель, который после начала полномасштабного вторжения России был дистанционно завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ.

Для коммуникации с ФСБ ее приспешник использовал анонимные чаты в мессенджерах, где подписывал себя как "Седой" или "Ступянский".

"А передачу агрессору разведданных осуществлял в виде фото- и видеофайлов украинских объектов с их отметками на электронных картах", - говорится в сообщении.

Предатель вербовал других шпионов в Донецкой области

Установлено, что захватчики использовали разведданные своего агента для массированных ударов по городу и его окрестностям с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Также разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования собственных боевых операций, направленных на штурм и захват украинского города-крепости.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, ФСБ задействовала своего агента для поиска "единомышленников" и их дальнейшей вербовки для шпионажа в пользу РФ в Славянске и Краматорске.

Суд отправил его в тюрьму

За выполнение враждебных задач российская спецслужба обещала своему приспешнику "зарплату" в размере 15 тысяч гривен. Однако эти деньги злоумышленник так и не получил.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате спецоперации в Бахмуте в августе 2022 года. Во время обысков у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он применял для скрытой переписки с ФСБ.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информатора российского ГРУ . Чтобы меньше обращать на себя внимание, он "работал под прикрытием" - устроился в международный благотворительный фонд.

Также правоохранители задержали коллаборантку, которая организовывала фейковый "референдум" во время оккупации Чернобаевки (Херсонская область).