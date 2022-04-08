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"Русский мир" - це світ смерті, а Росія вже поза людською цивілізацією, - ОП

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 10:38
"Русский мир" - це світ смерті, а Росія вже поза людською цивілізацією, - ОП Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк і член української делегації на переговорах з Росією вважає, що так званий "русский мир", який окупанти несуть на українські землі, є світом смерті. Та й сама Росія знаходиться вже поза людською цивілізацією.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Подоляк зазначив, що російських окупантів особливо ненавидять на сході та півдні України, де війська розбомбили міста. Місцеве населення сприймає їх як окупантів, які не мають відношення до європейської цивілізації.

"Русский мир - це світ смерті, крові, смороду і ненависті. В Україні це неприйнятно. В Україні зовсім інший тип життя. Україна вкладала гроші в комфорт, інфраструктуру, не у військові технології. Росія вкладала гроші тільки в одне - в експансію і в знищення сусідів", - зазначив він.

Крім того, він підкреслив, що не став би оцінювати інтелектуальні якості, емоційний фон і техніко-тактичну підготовку російської делегації на переговорах.

"На мою думку, Росія сьогодні - це країна, яка знаходиться поза людською цивілізацією. Вони не володіють усіма якостями, які необхідні сучасним людям. Вони живуть у паралельному, ілюзорному світі, де фільтраційний, концентраційний табір є основою їхньої філософії", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що Україна поки не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї з Росією, оскільки вона використає його для подальшої ескалації війни.

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